El Hombre Invisible: Johnny Depp confirmado como protagonista

El universo oscuro de Universal Pictures cobra nueva forma con la confirmación de la película 'El Hombre Invisible'. Que contará con el actor Johnny Depp en el papel protagonista.

23 de mayo de 2017 - Mark Silverman

Las historias de terror y suspense de Universal regresan con 'El Hombre Invisible'. Ahora con el actor Johnny Depp en el papel protagonista. El actor suma así un nuevo papel en el género después de su paso por cintas como 'Sweeny Tood, el barbero de la calle Fleet' aunque en esta ocasión con un planteamiento diferente. Y justo después de lo mostrado en 'Piratas del Caribe 5', producción de próximo estreno en todo el mundo.



La presencia de Chris Morgan y Alex Kurtzman garantiza una notable calidad en el proyecto, contando con ambos en labores de guión y producción, aunque estarán más centrados en la segunda vertiente.



El argumento se basará en la obra clásica de HG Wells cuyo argumento se presenta así: La historia comienza en el soñoliento pueblo de Iping, en West Sussex, Inglaterra, cuando la llegada de un misterioso forastero buscando alojamiento en la posada local, The Coach and Horses, despierta la curiosidad y el temor de los lugareños. El forastero viste un grueso abrigo largo y guantes, y lleva la cara completamente cubierta por vendas, grandes gafas y un sombrero de ala ancha.







El forastero es extremadamente solitario y exige permanecer a solas, empleando la mayoría de su tiempo en su habitación trabajando con aparatos de laboratorio y sustancias químicas, atreviéndose a salir sólo de noche. Pronto se convierte en la comidilla del pueblo al poner nerviosos a sus habitantes. Mientras tanto, se suceden una serie de misteriosos robos en varias casas del pueblo en los que las víctimas no logran ver al ladrón.



El estreno en cines de 'El Hombre Invisible' se ubica en torno a finales del año 2017 y principios de 2018. Por ahora resta de confirmar la identidad del director del proyecto.