La Liga de la Justicia: Joss Whedon situará profundos cambios en la película

Hoy mismo conocíamos la llegada de Joss Whedon al proyecto de 'La Liga de la Justicia'. Haciéndose cargo de la dirección de las nuevas escenas que se rodarán en Londres durante las próximas semanas. Pero ahora además también temeos datos acerca de los profundos cambios que se incluirán en el proyecto desarrollado inicialmente por Zack Snyder.

23 de mayo de 2017 - David Ackerman

El cineasta Zack Snyder abandonó el proyecto de 'La Liga de La Justicia' a causa de sus circunstancias familiares. Ahora el testigo del proyecto recae en las manos de Joss Whedon. Quien se sitúa al frente de una producción que rehará en gran medida desde el próximo mes de junio.



Lo que en un principio se situaba como un rodaje para ultimar "pequeños puntos" de la película. Ahora todo apunta a una profunda modificación dentro del argumento. Cambios que se realizarán a causa de los primeros resultados tras el visionado del montaje dejado por Zack Snyder antes de salir del proyecto.



Todo para llegar, casi contrarreloj al estreno en cines de 'La Liga de la Justicia'. Un estreno situado en el próximo 17 de noviembre.



No es la primera vez que en Hollywood se trabaja con tanta premura para realizar modificaciones de impacto dentro de una superproducción. Ya sucedió hace unos meses con 'Star Wars Rogue One'. Cuando se cambió casi el 80 por ciento del metraje a apenas unas semanas de su estreno en cines, algo que no le fue nada mal en la taquilla cinematográfica mundial.



Además Joss Whedon, también dirigirá la película 'Batgirl'. Otro filme encuadrado en el universo cinematográfico DC coproducido por Warner.