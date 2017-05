Wonder Woman: Nuevo cartel IMAX con Gal Gadot

Llega un nuevo cartel de la película 'Wonder Woman' contando con la actriz Gal Gadot al frente del emblemático personaje de cómic dentro de la producción dirigida por Patty Jenkins.

24 de mayo de 2017 - David Ackerman

Nos encontramos a apenas dos semanas del estreno mundial de la película Wonder Woman, ahora podemos ver un nuevo cartel con la poderosa amazona del universo de cómic de DC lista para la acción. Dentro de la versión IMAX del filme, con la actriz en el papel ya desempeñado en 'Batman Vs Superman'. En el cartel también podemos ver a Chris Pine en el papel de Steve Trevor. Sin olvidar a la actriz Robin Wright al frente del emblemático papel de guerrera amazona, Antíope, el cual parece contar con una gran relevancia dentro de la primera cinta monográfica del sello.



Como decimos 'Wonder Woman' se estrena en cines el próximo 2 de junio, por lo que estamos a menos de un mes de su esperado debut en pantallas. Mientras tanto sigue como estupenda antesala de la saga de grupo iniciada con 'La Liga de la Justicia'.



El reparto de 'La Liga de la Justicia' cuenta además con Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) o Ezra Miller (Flash), también podremos ver a secundarios de las respectivas sagas.