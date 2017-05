Deadpool 2: Jack Kesy será el villano principal de la película

El actor Jack Kesy se suma al reparto principal de la película 'Deadpool 2'. Contando con el papel de villano principal de la cinta protagonizada por el actor Ryan Reynolds. Por ahora no hay detalles oficiales sobre el mismos, pero se sitúa como el nuevo Black Tom del cine.

25 de mayo de 2017 - David Ackerman

Jack Kesy está en la televisión en la serie 'The Strain', producida por Guillermo del Toro. Además recientemente le hemos podido ver en 'Baywatch' (con Dwayne Johnson al frente del reparto y la producción). Ahora se une al mundo de las adaptaciones de cómic con la cinta 'Deadpool 2', protagonizada por Ryan Reynolds.



Además de la llegada de Cable y Domino, también se espera la incorporación de otros tres integrantes del universo X MEN. Como queda claro con el nuevo villano de la trama principal.



Todo de cara a la eclosión del universo de X-FORCE, uno de los próximos proyectos englobados en dicho segmento.



Además también se ubican más nombres de mutantes en la escena postcréditos de 'Deadpool 2', tal y como sucediera en la primera entrega con la mención a Cable (si bien no presencia puesto que a fecha de su estreno no se había escogido el actor para el papel).



El estreno de 'Deadpool 2' está previsto para el 1 de junio de 2018. Con un reparto encabezado por Ryan Reynolds, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Karan Soni y Leslie Uggams, con la incorporación Zazie Beetz y Josh Brolin.