Spiderman Homecoming: La película sobre Gata Negra ya cuenta con directora

El universo de personajes de Spiderman sigue expandiéndose. Si se anunció la puesta en marcha de 'Venom' ahora también es el turno del título 'Gata Negra'. Cinta que contaría con Gina Bythewood al frente de la dirección.

26 de mayo de 2017 - Mark Silverman

El estreno en cines de la película 'Spiderman Homecoming' está previsto para el próximo mes de julio. Pero hasta entonces no paran de llegar un buen número de novedades en lo referente al universo de personajes del célebre personaje de Marvel.



Ahora llega la puesta en marcha de 'Gata Negra', una película sobre uno de los personajes más llamativos del citado cómic. Contando con Gina Bythewood al frente de la dirección. Además también se encargaría de reescribir el primer guión que está sobre la mesa, obra de Christopher Yost.



No es la primera vez que se habla de este tipo de películas dentro de lo relacionado con Spiderman, incluso cuando 'The Amazing Spiderman 2' ya se situaban varias cintas de manera similar en el calendario de los próximos años.



El debut del personaje de Gata Negra se vivió en el año 1979 dentro del ejemplar número 149 de 'The Amazing Spiderman'. Felicia Hardy es una experta ladrona que tiene la capacidad de manipular, en cierto modo, lo que ocurre a su alrededor, es decir, generar mala suerte a quien la rodea (de ahí su "imaginativo" nombre de acción).



Mientras tanto la próxima vez en la que veremos a Spiderman en acción será con la película 'Spiderman Homecoming', en cines desde el 7 de julio.