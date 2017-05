Aquaman: Katie McGrath quiere a Jason Momoa en Supergirl

Cuando continúa el rodaje de la película 'Aquaman', contando con el actor Jason Momoa al frente del reparto, ahora el actor podría sumarse a un nuevo proyecto de acción y aventuras del universo DC: 'Supergirl'. Al menos esa es la pretensión de Katie McGrath.

26 de mayo de 2017 - Mark Silverman

La serie de televisión 'Supergirl' llegó al final de su presente temporada. Haciendo varios guiños a las películas de DC como por ejemplo 'Wonder Woman'. Aunque no se esperan que los nexos den un paso más allá de eso. Algo que se remarcó de manera certera desde el estudio.



Katie McGrath en cambio quiere tener a ' Aquaman', con Jason Momoa al frente. Incluso va más allá y si el estudio no aceptara el cameo del personaje, McGrath también quiere contar con él en cualquier otro papel. "Me encantaría verlo en cualquier papel. No tiene que ser Aquaman si eso afecta". Una idea interesante la de situar a los actores principales del universo cinematográfico dentro del planteamiento televisivo pero sin que necesariamente interpreten a los personajes de la gran pantalla.



Mientras tanto continúa el rodaje de 'Aquaman' contando con James Wan al frente de la dirección dentro de uno de los proyectos más prometedores dentro del universo cinematográfico DC, con su estreno situado en el año 2018.