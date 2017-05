Get Out supera a Prometheus 2 en la taquilla de cine en España

El thirller 'Get Out' se sitúa en el primer puesto en el ranking de taquilla de España en su fin de semana de estreno. Con un éxito verdaderamente arrollador sobre el resto de cintas, como por ejemplo la secuela de 'Prometheus' de Ridley Scott.

26 de mayo de 2017 - David Ackerman

La película 'Get Out' se estrenó en España con un gran éxito de taquilla. Contando con más de un millón de Euros de ingresos en el box office.



El segundo puesto queda ahora para 'Prometheus 2', dirigida por Ridley Scott. Con un parcial de 587.000 Euros y un total acumulado en dos semanas de 2,6 millones de Euros.



'Guardianes de la Galaxia 2' de Marvel se sitúa ahora en el tercer puesto del ranking de taquilla en los cines de España. Con un parcial de 415.000 Euros y un total de 8,2 millones de Euros desde su estreno hace cuatro semanas.



'El Bebé Jefazo' se queda ahora en el cuarto puesto del ranking con 342.000 Euros de ingresos y un total de 11,2 millones de Euros desde su estreno en nuestras pantallas. Hace ya cerca de seis semanas.



'El Caso Sloane' se estrena en España ocupando el quinto puesto con 263.000 Euros en taquilla.



'La Ciudad Perdida de Z' cerró el pasado fin de semana en los cines españoles con 172.000 Euros y un total de 1,3 millones de Euros de acumulado desde su debut en nuestros cines.



'Fast and Furious 8' queda ahora en el séptimo puesto con 150.000 Euros y un total de más de 12,6 millones de Euros desde su estreno en las pantallas españolas.