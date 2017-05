Spiderman Homecoming: Se revela la lista de los temas de su banda sonora original

A poco más de un mes del estreno en cines de la película 'Spiderman Homecoming', conocemos la lista de los temas de su banda sonora. Los cuales siguen ofreciendo algunas pinceladas acercad el argumento de la superproducción dirigida por Jon Watts y protagonizada por el actor Tom Holland.

28 de mayo de 2017 - Mark Silverman

La película 'Spiderman Homecoming' es uno de los proyectos más esperados dentro del cine de cómic. Ahora además podemos ver la lista de los temas de la banda sonora original para la cinta dirigida por Jon Watts.



El argumento de la superproducción de Marvel 'Spiderman Homecoming' incluirá un buen número de novedades de cara al futuro del universo cinematográfico Marvel. Incluyendo referencias a 'Los Vengadores 3'.



1. Spider-Man Television Theme

2. The World is Changing

3. Academic Decommitment

4. High Tech Heist

5. On a Ned-To-Know Basis

6. Drag Racing / An Old Van Rundown

7. Webbed Surveillance

8. No Vault of His Own

9. Monumental Meltdown

10. The Baby Monitor Protocol

11. A Boatload of Trouble Part 1

12. A Boatload of Trouble Part 2

13. Ferry Dust Up

14. Stark Raving Mad

15. Pop Vulture

16. Bussed a Move

17. Lift Off

18. Fly-By-Night Operation

19. Vulture Clash

20. A Stark Contrast

21. No Frills Proto COOL!

22. Spider-Man: Homecoming Suite