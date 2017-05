Wonder Woman: Patty Jenkins desmiente la existencia de escenas eliminadas

El estreno en cines de la película 'Wonder Woman' está a punto de llegar a las pantallas de todo el mundo. Ahora la directora Patty Jenkins habló sobre el filme, desmintiendo la existencia de cualquier escena elimina dentro del montaje principal desarrollado por ella.

28 de mayo de 2017 - David Ackerman

A apenas una semana del estreno mundial de la película Wonder Woman, el filme dirigido por Patty Jenkins acapara todos los titulares.



Precisamente la directora habló del mismo. Situando la acción como una de las de mayor impacto dentro de su carrera cinematográfica.



Además también quiso recalcar que el montaje final no está carente de escenas eliminadas durante la fase de postproducción. Algo de lo que suelen adolecer un buen número de superproducciones de Hollywood.



Como decimos 'Wonder Woman' se estrena en cines el próximo 2 de junio, por lo que estamos a menos de un mes de su esperado debut en pantallas. Mientras tanto sigue como estupenda antesala de la saga de grupo iniciada con 'La Liga de la Justicia'.



El reparto de 'La Liga de la Justicia' cuenta además con Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) o Ezra Miller (Flash), también podremos ver a secundarios de las respectivas sagas.



Precisamente el argumento de la película 'Wonder Woman' dirigida por Patty Jenkins servirá como adelanto de lo que podremos ver en 'La Liga de la Justicia', con su debut en cines situado unos meses más tarde. Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.