Wonder Woman: Polémica por un estreno que no permite entrar hombres al cine

Varios cines en los Estados Unidos han provocado una polémica tal vez inesperada e indeseada para la promoción de la película 'Wonder Woman'. Realizando varios pases exclusivos para mujeres. Lo que provocó denuncias de diseminación de género.

30 de mayo de 2017 - David Ackerman

La sala de cine Alamo Drafthouse de Austin, en Texas (Estados Unidos) decidió estrenar la película 'Wonder Woman' en un pase exclusivo para mujeres. Desarrollado el próximo 6 de junio. Aunque gracias a la demanda de entradas, decidió extender dicha iniciativa más allá a lo largo de los siguientes días.



La iniciativa contó con éxito y varios cines de la cadena en otras ciudades de los Estados Unidos se han adherido a la misma. Como por ejemplo varias salas en Nueva York o Los Ángeles.



La cadena de cines informó además que donará los beneficios obtenidos mediante la iniciativa a la ONG Planned Parenthood, dedicada a dar cuidados y asistir en el parto de las mujeres sin medios económicos. También, entre sus acciones, se encuentra la de prestar ayuda a las mujeres que quieren abortar y da charlas y cursos sobre educación sexual y planificación familiar.



No se trata de la primera ocasión en la que se efectúa esta promoción. Aunque si en la que se deja fuera a las personas en función de su género. En este caso el masculino.



Aunque no se reconoce oficialmente por parte del estudio, el éxito y difusión de la promoción de pases únicamente para mujeres podrían ser negativos de cara a la taquilla final de la película 'Wonder Woman'. Puesto que el público podría percibir que se trata precisamente de una película dirigida principalmente a mujeres, cuando en ningún momento se planteó ese supuesto.



La sinopsis de la película se presenta así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.