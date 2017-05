Wonder Woman: Gal Gadot en la primer de Hollywood

La actriz Gal Gadot está de promoción de la película 'Wonder Woman', su debut en una saga monográfica al frente del célebre personaje de cómic. La premier del filme se desarrolló en el Pantages Theatre de Hollywood, lugar al que acudieron los principales actores de la superproducción de DC y Warner.

30 de mayo de 2017 - David Ackerman

La premier de la película 'Wonder Woman' se desarrolló en Hollywood. En los cines Pantages de la ciudad de Los Ángeles. Contando con la presencia de sus protagonistas. Con un reparto encabezado por la actriz Gal Gadot, que retorna al personaje de acción después de su paso por la cinta 'Batman Vs Superman', dirigida por Zack Snyder.



En la premier también estuvieron presentes Connie Nielsen, Lucy Davis, Danny Huston, Elena Anaya, Eugene Brave Rock, Ewen Bremner, Madeleine Vall y la directora Patty Jenkins. Kellan Lutz, Danielle Panabaker, Candice Patton y Crystal Reed también estuvieron presentes en el estreno.



'Wonder Woman' se estrena en los Estados Unidos el próximo 2 de junio. Para poder ver a la poderosa amazona en nuestros cines tendremos que esperar un poco más. Concretamente hasta el 26 de dicho mes.



La sinopsis de la película se presenta así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.