Wonder Woman: Sus previsiones de taquilla suben hasta los 200 millones

La película 'Wonder Woman' continúa mejorando en sus previsiones de cara a su estreno mundial. Después de confirmarse los buenos "presagios" para su debut en los Estados Unidos, ahora la totalidad de los ingresos en su primer fin de semana queda en más de 200 millones dólares a nivel internacional.

31 de mayo de 2017 - Mark Silverman

La película Wonder Woman parece superar a películas como 'Spiderman Homecoming' o 'Piratas del Caribe 5' dentro de la lista de las producciones de mayor impacto previo en las taquillas de todo el planeta. Como decimos 'Wonder Woman' se estrena en cines el próximo 2 de junio, por lo que estamos a cerca de dos semanas de su debut en pantallas. Mientras tanto sigue como estupenda antesala de la saga de grupo iniciada con 'La Liga de la Justicia'. Las previsiones de taquilla para su debut rondan los 200 millones de dólares en su primer fin de semana. Aunque para poder verla en nuestro país tendremos que esperar un poco más. Concretamente hasta el último fin de semana del mes de junio.



La siguiente ocasión en la que podremos ver a Wonder Woman -con Gal Gadot al frente del personaje- será en noviembre con 'La Liga de la Justicia'.



El reparto de 'La Liga de la Justicia' cuenta además con Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) o Ezra Miller (Flash), también podremos ver a secundarios de las respectivas sagas.



Precisamente el argumento de la película 'Wonder Woman' dirigida por Patty Jenkins servirá como adelanto de lo que podremos ver en 'La Liga de la Justicia', con su debut en cines situado unos meses más tarde. Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.