The Batman: Potente cartel fanart con Joker como protagonista

A la espera de datos oficiales sobre el argumento de la película 'The Batman', ahora podemos ver un potente cartel fanart con el personaje de Joker como eje principal del mismo. Con Jared Leto al frente del mismo tras su debut en la cinta de David Ayer 'Escuadrón Suicida'.

1 de junio de 2017 - David Ackerman

Joker es uno de los referentes dentro del universo Batman. Y no podía faltar en uno de los primeros carteles fanart de la producción que contará con Ben Affleck en el papel protagonista. Todo a la espera de la puesta en marcha del rodaje tras la reescritura del guión -elaborado en su día por el propio Affleck-. Una historia en la que Joker sería un eje principal, o al menos eso se espera por parte de los fans.



Con The Batman arranca la nueva saga monográfica del poderoso superhéroe de DC. Llegando tras la exitosa trilogía dirigida por Christopher Nolan. Aunque ya hemos visto al héroe de Gotham en 'Batman Vs Superman' y en varias pinceladas dentro de 'Escuadrón Suicida'.



Desde que se anunciara la película 'Batgirl' con Joss Whedon en la dirección o de que se ponga sobre la mesa películas como 'Gotham City Sirens' o 'Escuadrón Suicida 2', queda claro que el universo Batman tendrá gran relevancia dentro de Warner y DC.



Con el cineasta Matt Reeves al frente de la dirección después de la salida del puesto del propio Ben Affleck.