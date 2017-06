La Promesa encabeza los estrenos de cine de la semana a la espera de La Momia

Llegan los estrenos de cine del 2 de junio de 2017. Contado con un gran número de novedades. Como por ejemplo 'La Promesa', con un reparto en el que encontramos a Oscar Isaac o Christian Bale.

1 de junio de 2017 - Mark Silverman

Los estrenos de cine de la semana llegan con la película 'La Promesa', con un llamativo reparto en el que encontramos a Oscar Isaac y Christian Bale: Ambientada en los últimos días del Imperio Otomano, la película sigue un triángulo amoroso entre Michael, un brillante estudiante de medicina, la bella y sofisticada Ana y Chris un reconocido periodista estadounidense afincado en París.



Uno de los fenómenos del momento en la taquilla de cine USA, Everything Everything, llega ahora hasta nuestros cines: Una chica de 17 años llamada Madeline Whittier tiene una enfermedad rara que hace que ella tenga que permanecer aislada 24 horas al día y 7 días a la semana con su aire filtrado. Toda su vida es básicamente libros, su madre, y Carla (su enfermera). Un día, un camión de mudanzas aparca al lado de su casa. Allí ve a Olly. Olly Bright es el nuevo vecino. Ellos se conocen a través de correos electrónicos. Cuanto más se conocen, más se enamoran. Olly empieza a hacer que Maddy se dé cuenta de que no está viviendo realmente.



El thriller alemán 'La Cara Oculta de la Luna' se estrena ahora en nuestros cines: Urs Blank (Moritz Bleibtreu), un importante abogado, atraviesa una crisis tras el suicidio de un hombre de negocios al que arruinó. Atormentado y lleno de remordimientos, en su huida y búsqueda de nuevas experiencias pierde el control de su vida, y emerge su lado más oscuro.



Continuando con los estrenos de la semana del 2 de junio de 2017 encontramos el título 'Mil cosas que haría por ti': Dani (Peter Vives) ha perdido el reloj de lujo que su novia Mónica (Iris Lezcano) le regaló por su cumpleaños. Harta de ésta y tantas otras decepciones, Mónica decide romper con él. Aconsejado por su amigo Elías (Peyu), aficionado a la psicología, Dani hará lo imposible por recuperar el reloj y salvar su relación con Mónica. Pero lo que parecía un plan fácil de llevar a cabo desencadenará en una rocambolesca historia de enredos entre policías, mafiosos y un ladrón de poca monta.



Consulta toda la información sobre los estrenos de cine del fin de semana.