Wonder Woman: La directora abandonó Thor 2 porque no confiaba en el guión impuesto por el estudio

La cineasta Patty Jenkins es la directora de 'Wonder Woman'. Contando con un gran respaldo de la crítica antes de su estreno. Además estuvo a punto de firmar la dirección de 'Thor 2', aunque finalmente salió del filme unas semanas antes de que arrancara el proceso de rodaje.

1 de junio de 2017 - Mark Silverman

Patty Jenkins está a punto de recoger las mieles del éxito con su trabajo en la dirección de Wonder Woman. Además habló sobre un proyecto que pudo dirigir y finalmente no abordó hasta su consecución. Se trata de 'Thor 2'.



Recordemos que Patty Jenkins llegó a la dirección de 'Thor 2' en gran medida por el apoyo de Natalie Portman. Su salida de la película supuso también un gran varapalo para la Jane Foster de Marvel, que ya estuvo a punto también de abandonar el filme, y que a la postre quedó fuera de cualquier otra película posterior dentro de dicho personaje.



Patty Jenkins comentó que fue muy doloroso abandonar la película. "Me encantaba la idea de hacer esa película y trabajar con una gente tan maravillosa como la que estaba", y matiza "Tienes que estar totalmente segura de la película que deseas hacer y que de paso sea adecuada para el estudio. En este caso no lo fue. Fue desgarrador pero fue una buena decisión porque no pensaba que pudiera hacer una gran película del guión con el que tenía que trabajar".



Es la primera vez que Patty Jenkins habla tan a las claras de su salida de 'Thor 2'. Cuando se rodaba se adujeron las consabidas y manidas "diferencias creativas" entre directora y estudio. Pero sin profundizar en la verdadera causa: la gran cantidad de puntos de control de Marvel respecto a la película.