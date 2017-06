Wonder Woman: Nuevo cartel con la poderosa amazona de cómic

Os presentamos un nuevo cartel de la película de cómic 'Wonder Woman'. Contando con la actriz Gal Gadot como protagonista del filme dirigido por Patty Jenkins. Abriendo fuego para el universo cinematográfico DC dentro del año 2017.

2 de junio de 2017 - Mark Silverman

La película Wonder Woman llega a los cines de todo el mundo en cuestión de pocos días. Ya vivió sus primeros pases para los fans y los comentarios no podían ser más positivos. Ahora además podemos ver un nuevo cartel de la película dirigida por la cineasta Patty Jenkins. Con la poderosa amazona de cómic en plano medio.



Como decimos con 'Wonder Woman' tenemos el mejor título hasta la fecha dentro de DC. Narrando el origen de un personaje que tendrá alto impacto dentro del mismo.



Un apelativo sumamente contundente si tenemos en cuenta que hay detrás títulos como 'El Hombre de Acero', 'Escuadrón Suicida' o 'Batman Vs Superman'. Tres películas que han tenido suerte dispar dentro de las críticas de los medios y los fans.



En cuanto al reparto principal también se valora muy positivamente la química existente entre Gal Gadot y Chris Pine (Steve Trevor dentro del argumento de DC). Sin duda que estas críticas tan positivas ahondarán en una mejora en las cifras de taquilla, tal y como viene sucediendo con otras producciones de gran envergadura. Todo con la cuenta atrás del estreno ya en marcha.