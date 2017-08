Gotham City Sirens: David Ayer no continuará en la dirección

Parece que las adaptaciones de DC están lejos de vivir tiempos tranquilos. No hay película que esté exenta de problemas y ahora es el turno de hablar de 'Gotham City Sirens'. Que pierde a David Ayer como director cuando todo apuntaba a que estaba situado en el puesto.

27 de julio de 2017 - Mark Silverman

La película Gotham City Sirens se situaba como el primer spinoff de la saga 'Escuadrón Suicida', estrenada hace cerca de un año con un sorprendente éxito dentro. Todo apuntaba a que el director de la segunda, David Ayer, estaría a cargo de la cinta, aunque ahora su nombre sale del proyecto de una manera ciertamente sorprendente.



Los fans lo esperaban cuando no hubo noticias de David Ayer, más allá de lo esperado en la reciente San Diego Comic Con 2017.



No hay más datos sobre el reparto que el contar con Margot Robbie como Harley Quinn dentro del metraje principal. Más allá de lo que se habló de estrenar en el año 2019, con lo que podría coincidir con 'Wonder Woman 2'.



Ahora el nombre de David Ayer parece quedar fuera del proyecto y de paso de todo el universo cinematográfico DC. Tal vez por las cortapisas que el estudio le impuso para 'Escuadrón Suicida', en lo referente a la edad para el público asistente al filme (PG-13).