La Liga de la Justicia: El argumento también contará con relevancia en Wonder Woman 2

El proceso de rodaje de la película 'La Liga de la Justicia' se ultimó con Joss Whedon dentro de la dirección. Recogiendo el testigo dejado por Zack Snyder desde el comienzo del proyecto, hace más de un año. Ahora además también llegan datos acerca del argumento, el cual ofrecerá nexos con otro esperado filme del universo DC: 'Wonder Woman 2'.

27 de julio de 2017 - Mark Silverman

El rodaje de 'La Liga de La Justicia' cuenta con todo un experto en el género de cine de superhéroes al frente de la dirección, Joss Whedon. Su participación en el proyecto llega para suplir la salida de Zack Snyder después de que éste decidiera abandonar el filme por problemas personales de carácter familiar. Whedon, responsable de películas como 'Los Vengadores' o 'Los Vengadores 2' así como otras tantas producciones televisivas de Marvel, se ubica así en un puesto preferente para el futuro del universo DC en la gran pantalla.



El argumento de 'La Liga de la Justicia' contará con ciertos cambios respecto a las líneas trazadas en primera instancia por Zack Snyder. Y ahora en especial con 'Wonder Woman 2', una película cuya fecha de estreno se anunció recientemente. Y en la que tanto Gal Gadot como Patty Jenkins repetirán en los papeles de protagonista y directora respectivamente.



Ya se adelantó que el argumento de 'Wonder Woman 2' está ubicado en una época previa a la actual, concretamente en los años ochenta del siglo pasado, con lo que se daría un salto atrás respecto a lo que se venía desarrollando hasta ahora. Algo similar a lo que sucedió con la primera entrega de 'Wonder Woman', que nos llevó hasta la época de la Primera Guerra Mundial.



El estreno de la primera entrega de 'La Liga de la Justicia' está previsto para llegar en torno al próximo mes de noviembre. Como el segundo filme de DC para el año 2017.