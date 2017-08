Ready Player One: Nueva imagen de la esperada película de Steven Spielberg

Os ofrecemos una nueva imagen de la película 'Ready Player One'. Una esperada superproducción dirigida por Steven Spielberg. Plagada de referencias a los clásicos de los ochenta y noventa, tal y como hemos podido ver en los diferentes vídeos promocionales estrenados hasta la fecha.

28 de julio de 2017 - Mark Silverman

Os presentamos una nueva imagen de la película de ciencia ficción y aventuras 'Ready Player One'. Dirigida por Steven Spielberg.



Basada en el best seller homónimo de Ernest Cline, convertido en todo un fenómeno mundial, su argumento se presenta así: La película está ambientada en el año 2045, cuando el mundo está al borde del caos y del colapso. Sin embargo, la gente ha encontrado la salvación en OASIS, un enorme universo de realidad virtual creado por el brillante y excéntrico James Halliday (Mark Rylance). Cuando Halliday fallece, deja su inmensa fortuna a la primera persona que encuentre un huevo de Pascua digital que ha escondido en algún lugar de OASIS, desatando una competición que tiene enganchado al mundo entero.



Cuando el joven e insólito héroe Wade Watts (Tye Sheridan) decide unirse a la competición, se ve inmerso en una vertiginosa caza del tesoro, controlada por el mundo real, en un universo fantástico de misterios, descubrimientos y peligros.



Spielberg dirige la película a partir de un guion de Zak Penn y Ernest Cline. Spielberg, Donald De Line, Kristie Macosko Krieger y Dan Farah se han encargado de la producción junto con Adam Somner, Daniel Lupi, Chris DeFaria y Bruce Berman en calidad de productores ejecutivos.



Protagonizan Ready Player One Tye Sheridan (X-Men: Apocalipsis, Mud), Olivia Cooke (Yo, él y Raquel, la serie de televisión Bates Motel), Ben Mendelsohn (Rogue One: Una historia de Star Wars, la serie de televisión Bloodline) y T.J. Miller (Deadpool, la serie de televisión Silicon Valley), con Simon Pegg (las películas de Star Trek, las películas de Misión Imposible) y el oscarizado Mark Rylance (El puente de los espías, próximamente Dunkerque).