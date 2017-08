Agente Carter: Hayley Atwell espera poder contar con una película para el personaje

Hayley Atwell dio vida al personaje de Peggy Carer, Agente Carter, dentro de la serie de televisión que lleva el mismo título. Ahora además también habla sobre su posible regreso al universo Marvel tras la cancelación del citado show televisivo.

31 de julio de 2017 - Mark Silverman

La serie de televisión 'Agente Carter' se convirtió en la primera producción televisiva de Marvel en ser cancelada oficialmente.



Además se trataba del único argumento que no compartía universo de acontecimientos a nivel temporal con el resto del universo Marvel. Por lo tanto la producción protagonizada por Hayley Atwell no tendrá una tercera temporada.



La cadena de televisión ABC anunció la cancelación definitiva de la serie de 'Agente Carter'. Ya se había especulado con una posible finalización prematura de su segunda tanda de episodios, pero finalmente se decidió dejar terminarla para "matarla" definitivamente antes de que comenzara la tercera producción.



Hayley Atwell ve posibilidades de seguir adelante con el personaje en una película monográfica. Todo al hilo de los acontecimientos de las adaptaciones femeninas dentro de la gran pantalla, tal y como sucedió con Wonder Woman.



La serie se centraba en la agente Peggy Carter en acción dentro de la trama que se ambienta en los años posteriores a la trama descrita en la película 'Capitán América: El Primer Vengador'. En los encontronazos de SHIELD contra HYDRA dentro de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, viviendo su particular "Guerra Fría". Una trama de espionaje en la que además podíamos ver al padre de Iron Man, Howard Stark



El personaje de Peggy Carter apareció en una escena inicial de la película 'Ant Man' y precisamente pudimos ver su emotiva presencia dentro de 'Capitán América 2 Soldado de Invierno' o más recientemente en la citada 'Capitán América 3 Civil War'.