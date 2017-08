Divergente: La saga cinematográfica muere definitivamente y pasa a la televisión en Starz

Tal y como se hablaba desde hacía meses, la serie de películas 'Divergente' pasa a la televisión. Donde previsiblemente dejará atrás todo rastro de los actores principales de los largometrajes para contar con un reparto totalmente nuevo.

3 de agosto de 2017 - Manuel Casas

El futuro del argumento de las novelas de la saga 'Divergente' abandona el cine para pasar a una producción televisiva que será producida por la cadena Starz. Dejando en el aire su continuidad más de una temporada. Con este titular queda claro que las películas cierran su andadura, al igual que su elenco principal que abandona su paso a la pequeña pantalla.



Hace unos meses el actor Theo James fue claro al respecto "No me apunté al proyecto para estar en una serie de televisión". Con lo que deja claro que no estará en el final de la saga Divergente en su futuro televisivo de la saga Divergente, que se presentó ante los fans para poder ofrecer una nueva historia de futuro postapocalíptico.



A pesar de que desde un principio sus resultados en taquilla y en crítica no fueron nada buenos, sus responsables se lanzaron hacia adelante en su impulso e incluso convirtieron una trilogía en una tetralogía.



Precisamente el cineasta Neill Burger habló sobre el futuro de la saga Divergente, ya fuera del cine con su última entrega destinada al debut exclusivamente en el mercado televisivo.



"Creo que es triste. No creo que dividir el último libro en dos películas fuera una buena idea. Si no lo hubieran hecho habría sido mucho mejor, pero supongo que en el momento en el que tomaron esa decisión estaban muy convencidos y vieron un potencial de éxito". Neill Burger se refiera también a la decisión del estudio de dividir la última entrega, la tercera, en dos películas, para así conseguir rentabilizar más una saga que se presentaba, al menos a priori, con gran potencial de ser rentable en la gran pantalla.



'Divergente' llegó al eco de otras producciones como 'Los Juegos del Hambre', todas ellas nos llevaban a un futuro distópico, es decir, poco halagüeño para la humanidad en la que los seres humanos. Ya el final de 'Los Juegos del Hambre' llegó a trompicones y consiguió salvar los muebles en la taquilla mundial, a pesar de contar con toda una estrella de Hollywood como es Jennifer Lawrence. Un caso parecido está viviendo 'El Corredor de la Laberinto' aunque en su caso el retraso estuvo motivado por un grave accidente sufrido por su protagonista en el transcurso de la tercera película.



Parece remoto que Divergente cuente con Theo James en su futuro televisivo. Queda por ver si algún otro nombre se apuntará al carro.