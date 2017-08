La Liga de la Justicia: La historia de Cyborg cambió gracias a la llegada de Joss Whedon

La llegada del cineasta Joss Whedon marcó importantes cambios dentro de la película 'La Liga de la Justicia'. Además de acrecentar la relevancia de Wonder Woman -interpretada por Gal Gadot- también se varió notablemente la introducción de Cyborg, personaje al que da vida el actor Ray Fisher.

13 de agosto de 2017 - Manuel Casas

El director Joss Whedon cobró gran relevancia dentro del desarrollo de la película 'La Liga de La Justicia'. Tanto es así que imprimió cambios notables dentro del proyecto. Dejando atrás buena parte de lo dirigido por Zack Snyder antes de su salida del proyecto -por causas familiares-.



El personaje de Cyborg, interpretado por el actor Ray Fisher, es uno de los de mayor relevancia dentro del metraje principal de 'La Liga de la Justicia'. Aunque por ahora no hay muchos datos sobre él -dentro de 'Batman Vs Superman' se ofrecieron algunas pinceladas mínimas que no han sido matizadas a causa de la lejanía de su película monográfica- se espera que el trabajo de Joss Whedon ofrezca interesantes novedades sobre el mismo.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.