It Eso: Nueva imagen con el terrible payaso aproximándose

Llega una nueva imagen de la película de terror 'It' (Eso) basada en la célebre novela homónima del autor Stephen King. Ahora con el terrible payaso Pennywise acercándose hacia sus víctimas.

16 de agosto de 2017 - David Ackerman

Podemos ver una nueva imagen de la escalofriante readaptación cinematográfica de la novela 'It'. Con un argumento que arranca así: Cuando empiezan a desparecer niños en el pueblo de Derry, Maine, un grupo de niños lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos.



'IT Eso' está protagonizada por Bill Skarsgård (La serie Divergente: Leal, la serie de televisión Hemlock Grove) en el papel del villano principal de la historia, Pennywise.



Además, protagoniza la película un elenco plagado de jóvenes actores que incluye a Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (la serie de televisión Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardianes de la galaxia), Chosen Jacobs (próximamente Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Cuentos de Halloween) y Nicholas Hamilton (Capitán fantástico). Su estreno en cines queda para el próximo mes de septiembre.