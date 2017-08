The Batman: Casey Affleck no cree que su hermano sea el protagonista

A pesar de que el actor Ben Affleck habló sobre su continuidad al frente del personaje de Batman en la película 'The Batman', es decir, el arranque monográfico dentro del universo DC, ahora su hermano Casey ofrece un punto de vista muy diferente. Asegurando que no ve nada probable que Ben Affleck esté dentro del proyecto cuando las cámaras se pongan a funcionar.

17 de agosto de 2017 - David Ackerman

Según informó recientemente THR, Ben Affleck estaba a las puertas de abandonar el papel de Batman. Su despedida sería en 'La Liga de La Justicia'. Un supuesto que sin lugar a dudas planteaba un grave problema para DC y Warner, puesto que un reemplazo a tan corta distancia de su película monográfica sugeriría un cambio nunca visto en las adaptaciones de cómic, al menos en su época actual. Cuando se sustituyó al actor encargado de dar vida a Spiderman, por ejemplo, se esperaron cerca de cinco años entre el lanzamiento de la última película de Sam Raimi y la llegada de la de Marc Webb. Caso parecido con lo sucedido a posteriori con la de Marvel y Jon Watts.



Sin embargo Ben Affleck salío all paso de los comentarios para dejar claro que el papel de Batman era totalmente irrenunciable para él y que se trata de un personaje de gran calado para cualquier actor.



Con un nuevo giro ofrecido por su hermano Casey Affleck el proyecto queda en el aire. Puesto que para el protagonista de 'Gone Baby Gone', Ben Affleck no está en absoluto dentro de la película 'The Batman'. Situando el relevo al frente del personaje principal como uno de los ejes del futuro de DC.