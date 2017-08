La Liga de la Justicia: Ben Affleck promete un Batman más tradicional en la película de grupo

El actor Ben Affleck sigue siendo una gran incógnita dentro del proyecto de 'La Liga de la Justicia' así como en su película monográfica 'The Batman'. Aunque por ahora según sus palabras no hay riesgo de salida. Recientemente habló sobre un giro más tradicional en la recreación del personaje.

19 de agosto de 2017 - David Ackerman

Para Ben Affleck la película 'Batman Vs Superman' marcó un giro dentro de las versiones del Caballero Oscuro de Gotham. Sin embargo también adelanta que en 'La liga de la Justicia' podremos ver una recreación más tradicional al cómic.



"En 'Batman Vs Superman' comenzó con Bruce Wayne con un gran odio hacia Superman por las enormes pérdidas humanas provocadas por el combate de Superman con Zod. Él se aferraba a una gran rabia, era algo verdaderamente irracional", apuntó Ben Affleck. Quien también adelanta que ahora, en 'La Liga de La Justicia' veremos a un Batman más heroico, más próximo a los patrones propios del personaje en el cómic.





Con lo que podríamos ver de nuevo a Batman implementando su política de "no matar", tal y como ya desplegara en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan.



El estreno en cines de 'La Liga de la Justicia' está previsto para finales de año. Situado como el segundo gran proyecto de DC para el año 2017, tras el gran éxito de 'Wonder Woman'.