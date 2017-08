The Conjuring 3: La saga supera los mil millones de dólares en la taquilla mundial

Las películas de terror y suspense surgidas de la saga 'The Conjuring' siguen generando un gran interés en todo el mundo. Tanto es así que la franquicia superó los mil millones de dólares dentro de la taquilla mundial.

19 de agosto de 2017 - Mark Silverman

Después del exitoso estreno mundial de la película terror 'The Conjuring 2', y del perfilado del rodaje de su nuevo spinoff, también se sitúa la película 'The Conjuring 3' contando con buena parte de los integrantes del elenco principal.



Recordemos que 'The Conjuring 2' trasladó su argumento al Reino Unido tratando uno de los casos de poltergeist más llamativos en la historia del país.



Ahora no hay datos acerca del argumento de la tercera película, pero se espera que James Wan pueda hacerse cargo de la dirección después de finalizar su labor al frente de 'Aquaman', actualmente en fase de filmación dentro del extenso universo cinematográfico DC.