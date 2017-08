Star Wars Han Solo: Ron Howard comparte un nuevo vistazo con Chewbacca

El director Ron Howard, reclutado para salvar in-extremis el calendario de rodaje de 'Star Wars Han Solo', compartió una nueva imagen desde el set con el emblemático personaje de Chewbacca en pantalla.

20 de agosto de 2017 - Mark Silverman

Continúa el rodaje de la película de acción y aventuras, 'Star Wars Han Solo', y ahora podemos ver una nueva imagen desde el set, con el personaje de Chewbacca, uno de los alienígenas más célebres del universo de ciencia ficción en general y del creado por George Lucas en particular.



Ahora Ron Howard comparte una nueva imagen. Howard es el director del filme llegado para hacerse cargo de un proyecto que quedó huérfano hace varios meses. El cambio de dirección además también conlleva un cambio dentro del argumento principal del filme. Por lo que sin lugar a dudas no se descartan reescrituras de la historia así como tirar a la basura un buen número de escenas ya rodadas durante los últimos meses. Algo que sin lugar a dudas también conlleva un aumento dentro del coste de producción para el filme de LucasFilm y Disney.



No se trata de la primera ocasión en la que una película de la saga Star Wars cambia de rumbo en su dirección. Pero se da el caso de que ambas entregas que por ahora han variado dicho puesto se tratan de las entregas spinoff, es decir, con argumentos derivados de la trama principal y centradas en aspectos concretos del universo creado por George Lucas hace cerca de cuatro décadas. La historia de la película Han Solo llega de un guión de Lawrence Kasdan y Jon Kasdan. Su estreno en cines está previsto, al menos por ahora, para el 25 de mayo de 2018.