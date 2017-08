Star Wars Han Solo: Maz Kanata podría estar en el argumento

La película 'Star Wars Han Solo' es uno de los muchos proyectos de la saga espacial que están en marcha. Ahora se habla de una conexión con el universo Star Wars en su saga central, con el personaje de Maz Kanata, interpretado por Lupita NYongo.

21 de agosto de 2017 - David Ackerman

El proyecto de 'Star Wars Episodio 8' está ya finalizado. La continuación del universo Star Wars, ahora en manos del cineasta Rian Johnson, por ahora no cuenta con las escenas de Lupita Nyongo. La actriz reconoce que aún no rodó nada de Maz Kanata y es más, aún no tiene una fecha para envolverse de sensores de cara a la puesta en escena de sus tomas.



Lupita se mostró así de clara "No rodé aún las escenas. Aún lo tengo que rodar. Es un proyecto más en mi futuro". Ese planteamiento podría cambiar de manera radical si tenemos en cuenta que estaría dentro de 'Star Wars Han Solo', filme actualmente en fase de rodaje.



Tal vez este cambio esté relacionado con los comentados cambios dentro del proyecto de la saga Star Wars. El cual llega con el listón muy alto, ya que Star Wars Episodio 7 se situó como la más taquillera de su historia, así como la tercera de mayor éxito de todos los tiempos.



'Star Wars Episodio 8' está escrita y dirigida por Rian Johnson y sigue los argumentos introducidos en 'Star Wars Episodio 7' como Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, y Andy Serkis. Los nuevos miembros del reparto incluyen oscarizado Benicio Del Toro, nominada al Oscar, Laura Dern, y Kelly Marie Tran.