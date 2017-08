Lobezno 3: David Hasselhoff quiere una versión así para El Coche Fantástico

La película 'Lobezno 3' (Logan), protagonizada por Hugh Jackman, recibió estupendas críticas dentro del género de cómic. Ahora el actor David Hasselhoff quiere una versión cinematográfica de una de sus series más emblemáticas, 'El Coche Fantástico' siguiendo el mismo estilo que el filme dirigido por James Mangold.

22 de agosto de 2017 - Mark Silverman

Hemos visto recientemente a David Hasselhoff en la película 'Guardianes de la Galaxia 2' (en un cameo) así como en la nueva versión de su serie 'Los Vigilantes de la Playa' (Baywatch), protagonizada en esta ocasión por Dwayne Johnson. Y ahora tiene en mente poner en marcha una versión cinematográfica de otra de sus series más recordadas: 'El Coche Fantástico'.



"Hoff" quiere nada más y nada menos que a Robert Rodriguez para la dirección. Recientemente alabó la filmografía del director de 'Sin City' y 'Machete', situándolo como el cineasta ideal para encargarse de una futurible versión de 'El Coche Fantástico' para la gran pantalla.



Además también marcó un estilo para la cinta, ubicándola próxima a 'Lobezno 3' (Logan), estrenada hace unos meses y que supuso el final de la saga para el actor Hugh Jackman.



Por ahora no hay fecha concreta para el proyecto. Aunque con al furor existente en Hollywood en torno a los reinicios, revisiones y saltos al cine de algunas de las producciones televisivas más reconocidas, no sería extraño contar con novedades no muy allá en el calendario.