The Equalizer 2: Pedro Pascal será el villano de la secuela

El actor Pedro Pascal, conocido por sus participaciones televisivas en series como 'Juego de Tronos' o 'Narcos', firma para ser el villano de 'The Equalizer 2', secuela de la cinta de acción dirigida por Antoine Faqua y protagonizada por Denzel Washington.

22 de agosto de 2017 - Mark Silverman

Denzel Washington volverá a la acción con la secuela de 'The Equalizer' dentro de la producción de Columbia Pictures. 'The Equalizer 2'. Eso sí, con cierto retraso dentro del calendario cinematográfico, puesto que su estreno en cines estaba previsto para finales de año, cuando el proceso de filmación aún no dio comienzo.



La película 'The Equalizer 2' continuará con la trama basada en la popular serie de televisión de los años ochenta.



Ahora con el actor Denzel Washington en el papel de McCall, un justiciero que busca una vida sencilla pero que no rehúsa hacer frente a todas las injusticias que se encuentra en su camino. Y en esta ocasión se enfrentará a Pedro Pascal, actor encargado de dar vida al villano del argumento.



Tal y como demostró en la primera entrega de la saga, enfrentándose a una peligrosa organización criminal que movía todo tipo de negocios ilegales a lo largo y ancho del planeta, como por ejemplo dedicándose al tráfico de seres humanos.



El cineasta Nicolas Winding Refn, responsable de 'Drive' o 'Sólo Dios Perdona', se encuentra entre los productores del proyecto.