IT Eso: El director justifica el cambio en la pintura de Pennywise

La película de terror 'It Eso' es uno de los remakes más esperados dentro del género de terror. Basada en la obra de Stephen King. El aspecto clásico del terrible payaso Pennywise cambió para el remake. Una modficiación que el director justificó dentro del argumento.

23 de agosto de 2017 - David Ackerman

El director del reinicio de 'It Eso', Andy Muschietti, justificó el cambio del aspecto del personaje en función de huir del clásico en el que se basaba. Su intención era ir más atrás en el calendario y mostrar un payaso clásico de hace dos siglos. "Creo que esta opción fue la mejor para la película dado el planteamiento general que queríamos dar al proyecto.



Queda por ver el modo en el que el filme será recibido por los fans.



'IT Eso' está protagonizada por Bill Skarsgård (La serie Divergente: Leal, la serie de televisión Hemlock Grove) en el papel del villano principal de la historia, Pennywise.



Además, protagoniza la película un elenco plagado de jóvenes actores que incluye a Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (la serie de televisión Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardianes de la galaxia), Chosen Jacobs (próximamente Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Cuentos de Halloween) y Nicholas Hamilton (Capitán fantástico). Su estreno en cines queda para el próximo mes de septiembre.