Transformers 5: Mark Wahlberg es el actor mejor pagado del mundo en 2017

El actor Mark Wahlberg, protagonista de la película 'Transformers 5', se situó como el intérprete mejor pagado del planeta durante el último año. Se sitúa así por primera vez en su carrera en el puesto que anteriormente ocuparan nombres como Robert Downey Jr o Johnny Depp.

23 de agosto de 2017 - David Ackerman

El actor Mark Wahlberg acaba de situarse por primera vez en lo más alto de la lista de los actores mejor pagados de Hollywood. Desde su debut en la gran pantalla, en el año 1994, el cantante reconvertido a actor vio como su carrera en el mundo del cine creció año tras año. Y sus ingresos especialmente tras fichar para Michael Bay en la saga Transformers tras debutar con él en 'Dolor y Dinero'.



La última película estrenada de la saga Transformers, Transformers 5, no está cosechando los réditos esperados, aunque eso no preocupa a Wahlberg, quien obtuvo una estupenda remuneración por su participación en el filme. Sumando junto con sus últimos proyectos del año cerca de 70 millones de dólares. Datos registrados desde el 1 de junio de 2016 hasta el 1 de junio de 2017.



Dwayne Johnson figura en el segundo puesto de la lista con 65 millones de dólares, y su compañero de la saga Fast and Furious, Vin Diesel, lo hace en el tercer peldaño con 54 millones de dólares.



Para encontrar este año a Robert Downey Jr tenemos que "bajar" hasta el sexto puesto, con 48 millones de dólares. Tom Cruise figura en el séptimo lugar con 43 millones de dólares.