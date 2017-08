Joker: Nueva película que contaría con Todd Phillips y Martin Scorsese ya sin Jared Leto

El universo de cómic de DC estaría a punto de ofrecer una novedad de impacto. Para empezar se confirmaría la salida de Jared Leto del papel de Joker, en el que debutó dentro del metraje de 'Escuadrón Suicida'. Un reinicio que se materializaría en una cinta que contaría con Todd Phillips en la dirección, así como con el apoyo de Martin Scorsese.

23 de agosto de 2017 - David Ackerman

Joker es un personaje de alto impacto dentro del universo DC. La última vez que le vimos en pantalla fue interpretado por el actor Jared Leto. Su actuación como el montaje final de la película 'Escuadrón Suicida' dejaron profundamente insatisfechos a unos y otros. Tanto es así que ya no se cuenta con Jared Leto para seguir al frente del personaje del príncipe del crimen.



La película 'Joker' contaría con Todd Phillips como director. Responsable de títulos como 'Resacón en Las Vegas' o 'Ward Dogs', es un cineasta que encajaría mucho con el planteamiento del estudio de cara a su puesta de largo en cines. Martin Scorsese también está en la lista de nombres implicados en el proyecto. En su caso sería como productor junto con el propio Todd Phillips. Para terminar aparece el nombre de Scott Silver como guionista (responsable de la historia de la aclamada 'The Fighter').



El objetivo de DC es lanzar una nueva saga de cómic que engranaría con el resto del universo cinematográfico ya estrenado. Película situada como el origen de Joker, es decir, una versión más joven que daría espacio a Jared Leto dentro de la secuela de 'Escuadrón Suicida'.





El universo DC está viviendo tiempos convulsos. Con la única alegría reciente recibida de la mano de Patty Jenkins y Gal Gadot, directora y protagonista del gran éxito de taquilla y crítica 'Wonder Woman'.