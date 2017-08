Wonder Woman: Celebra su éxito en taquilla reestrenándose en IMAX

La andadura cinematográfica de la película 'Wonder Woman' está llegando a su fin. Y para celebrar unas excelentes cifras así como unas estupendas críticas, la producción vivirá un reestreno en formato IMAX a lo largo del próximo fin de semana.

24 de agosto de 2017 - Manuel Casas

La película de cómic 'La Liga de La Justicia' llegará a los cines tras el eco del gran éxito de 'Wonder Woman'. Ahora la cinta dirigida por Patty Jenkins contará con un reestreno en la gran pantalla en formato IMAX.



Un reestreno por ahora situado en los cines de los Estados Unidos, aunque también podría contar con dicha puesta de largo en otros mercados.



Todo cuando la propia Patty Jenkins se sitúa como directora de la secuela. También con Gal Gadot en el papel protagonista.



El argumento de la película 'La Liga de la Justicia' se encuadra unos pocos meses después de lo que hemos visto en 'Batman Vs Superman', por lo que la línea temporal queda totalmente clara al menos por ahora.



La descripción inicial del nuevo villano de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Steppenwolf apareció como uno de los miembros Elite de Darkseid junto con Desaad cuando estos intentaron conquistar la tierra y se enfrentaron a la recién formada Liga de la Justicia.



Dentro de sus vicisitudes en los cómics se narran cruentos enfrentamientos con Batman, Superman y en especial Wonder Woman. Tiempo después, Steppenwolf reaparece conduciendo un ejército contra el universo de Tierra-2 en nombre de Darkseid durante la Guerra de Apokolips, donde secuestró a la hija de Wonder Woman y empezó a entrenarla como su lugarteniente, nombrándola Fury.