Wonder Woman: Zack Snyder comparte un diseño alternativo para las amazonas

El cineasta Zack Snyder se desvinculó definitivamente del universo DC para ocuparse de asuntos familiares. Ahora compartió una nueva imagen de uno de los proyectos del año 2017, con el diseño alternativo de las amazonas que pueblan el universo dirigido por Patty Jenkins.

24 de agosto de 2017 - David Ackerman

La película Wonder Woman llegó a los cines de todo el mundo precedida de unas estupendas críticas iniciales. Situándola como la mejor producción de DC hasta la fecha.



Con 'Wonder Woman' tenemos el mejor título hasta la fecha dentro de DC. Narrando el origen de un personaje que tendrá alto impacto dentro del mismo. Un apelativo sumamente contundente si tenemos en cuenta que hay detrás títulos como 'El Hombre de Acero', 'Escuadrón Suicida' o 'Batman Vs Superman'. Tres películas que han tenido suerte dispar dentro de las críticas de los medios y los fans.



Ahora además también podemos ver una nueva imagen de desarrollo en el que se muestra uno de los diseños alternativos para las poderosas amazonas de la tierra natal de Diana Prince, Wonder Woman.