La Liga de la Justicia: Patty Jenkins no participó en las escenas de Wonder Woman

El rodaje de 'La Liga de la Justicia' es uno de los más extensos dentro del panorama actual de Hollywood. Contando con un gran número de personajes de cómic de DC, aunque la directora Patty Jenkins, encargada de llevar al cine a Wonder Woman, no participó en el proyecto.

25 de agosto de 2017 - Manuel Casas

La película Wonder Woman llegó a los cines de todo el mundo precedida de unas estupendas críticas iniciales. Situándola como la mejor producción de DC hasta la fecha. El personaje también estuvo dentro de 'La Liga de la Justicia', con Zack Snyder en la dirección (en primer término) y Joss Whedon al final del desarrollo.



Aunque para el filme no contaron con Patty Jenkins, directora de Wonder Woman. Quien confirmó que, de haber estado presente en el filme, habría mucho más humor en la producción.



El estreno en cines de 'La Liga de la Justicia' está previsto para el último trimestre del año. Situado como el debut de mayor impacto de DC para el año 2017.



Ahora además también podemos ver una nueva imagen de desarrollo en el que se muestra uno de los diseños alternativos para las poderosas amazonas de la tierra natal de Diana Prince, Wonder Woman.