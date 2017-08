Wonder Woman: James Cameron cree que es un paso atrás para el feminismo

James Cameron acaba de emitir su opinión sobre el personaje de Wonder Woman en el cine. Calificando la película de Patty Jenkins como un paso atrás para el feminismo. De paso también compara a Diana Prince (Wonder Woman) con Sarah Connor de la saga Terminator.

25 de agosto de 2017 - David Ackerman

James Cameron, director de las dos películas más taquilleras de la historia del cine ('Avatar' y 'Titanic'), además de padre de proyectos como Terminator, habló sobre Wonder Woman. Una película que cosechó estupendas críticas desde su estreno durante el pasado mes de julio. Para James Cameron la película es un atraso en el movimiento feminista.



"Se trata de un icono objetivado, no estoy diciendo que no me guste la película pero lo veo como un paso atrás". A lo que añadió "Sarah Connor no era un icono de belleza, era fuerte, era una madre terrible y ella se ganó el respeto del público".



Para James Cameron el personaje de Sarah Connor era un personaje que sí supuso un avance en el papel de los personajes femeninos en el cine.



Mientras tanto 'Wonder Woman' sigue cosechando estupendas cifras de taquilla en todo el mundo. Con más de 800 millones de dólares acumulados.