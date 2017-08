Wonder Woman: Patty Jenkins responde las críticas de James Cameron

James Cameron criticó duramente la película 'Wonder Woman' situando al personaje como un paso atrás para el feminismo. La directora Patty Jenkins entró a la polémica para responder al cineasta responsable de películas como 'Avatar' y 'Titanic'.

25 de agosto de 2017 - Manuel Casas

James Cameron calificó el personaje de Wonder Woman como una objetivación de la mujer, un paso atrás para el feminismo. Comparó el personaje con Sarah Connor de la saga Terminator, valorándola por encima de la recreación del filme de Patty Jenkins.



La respuesta de Jenkins fue contundente: "La incapacidad de James Cameron para entender lo que es Wonder Woman o lo que representa para las mujeres de todo el mundo no es sorprendente ya que, aunque es un gran cineasta, no es una mujer". Jenkins parece querer dar a entender la necesidad de ser una mujer para comprender el planteamiento de su película.



Jenkins cree que no hay un tipo correcto o equivocado de mujer. Pueden ser duras y con problemas como en la película 'Monster', pero no siempre tienen que ser así. A lo que apuntó: "los personajes femeninos pueden ocupar la relevancia de todas las escalas de los personajes masculinos". Y terminó recordando que la gran audiencia femenina que vio la película ayudó en gran medida al enorme éxito cosechado desde su estreno en cines.