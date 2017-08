La Liga de la Justicia: Nueva imagen del villano interpretado por La Liga de la Justicia

Continúan las novedades de la película 'La Liga de la Justicia'. Ahora con una imagen en detalle del villano Steppenwolf, interpretado por el actor Ciaran Hinds.

26 de agosto de 2017 - Manuel Casas

El actor Ciaran Hinds es el encargado de dar vida al villano de la película 'La Liga de La Justicia'. Situado como Steppenwolf, némesis de los protagonistas del argumento dirigido por Zack Snyder en primer término y por Joss Whedon en los últimos meses. Ahora podemos ver una nueva imagen del mismo detalle. Una buena recreación para anteceder lo que veremos en cines a partir del mes de noviembre.



El proceso de rodaje de la película 'La Liga de la Justicia' está en marcha con el cineasta Joss Whedon al frente de la dirección. Un director que se encargó de lanzar a lo más alto al universo cinematográfico Marvel con películas como 'Los Vengadores' o 'Los Vengadores 2'.



El argumento de la película 'La Liga de la Justicia' se encuadra unos pocos meses después de lo que hemos visto en 'Batman Vs Superman', por lo que la línea temporal queda totalmente clara al menos por ahora.



La descripción inicial del nuevo villano de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Steppenwolf apareció como uno de los miembros Elite de Darkseid junto con Desaad cuando estos intentaron conquistar la tierra y se enfrentaron a la recién formada Liga de la Justicia.



Dentro de sus vicisitudes en los cómics se narran cruentos enfrentamientos con Batman, Superman y en especial Wonder Woman. Tiempo después, Steppenwolf reaparece conduciendo un ejército contra el universo de Tierra-2 en nombre de Darkseid durante la Guerra de Apokolips, donde secuestró a la hija de Wonder Woman y empezó a entrenarla como su lugarteniente, nombrándola Fury.