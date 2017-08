American Made: Tom Cruise encabeza los estrenos de cine del fin de semana

El actor Tom Cruise encabeza los estrenos de cine del fin de semana con la cinta American Made. Junto con la esperada adaptación de 'La Niebla y la Doncella'.

29 de agosto de 2017 - Manuel Casas

Llegan los estrenos de cine del 1 de septiembre de 2017. Contando con el thriller American Made (titulada aquí como 'Barry Seal: El Traficante'). Contando con el actor Tom Cruise como protagonista. Bajo la dirección de Doug Liman y la producción de Ron Howard.



La trama principal de la película 'American Made' se presenta así: Un piloto aterriza el trabajo para la CIA y como drogadicto en el sur durante los años ochenta.



Otro de los estrenos del fin de semana es la adaptación de 'La Niebla y la Doncella': No siempre las cosas son como parecen y a menudo, lo obvio no resulta ser lo real. Al sargento Bevilaqua le encomiendan la tarea de investigar la muerte de un joven alocado en la Gomera.



Todo apuntaba a Juan Luis Gómez Padilla, político de renombre en la isla, al que un tribunal popular absolvió a pesar de la aparente contundencia de las primeras pesquisas. El sargento y su inseparable cabo Chamorro intentarán esclarecer este embrollado caso, con presiones políticas y con la dificultad añadida de intentar no levantar suspicacias al reabrir un caso que sus compañeros daban por cerrado.



La producción argentina 'Un tango más'. también llega a nuestras pantallas: Historia de la vida y el amor de los famosos bailarines de tango argentinos, María Nieves Rego y Juan Carlos Copes, que se conocieron en la adolescencia y bailaron juntos durante casi cincuenta años, hasta que una situación dolorosa los separó.



