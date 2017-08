Top Gun 2: Su rodaje y estreno se retrasa hasta el año 2019

La película 'Top Gun 2' retrasa su estreno en cines. Todo tras el cambio de guionista dentro de la producción protagonizada por Tom Cruise. En su retorno a la acción.

30 de agosto de 2017 - Manuel Casas

El actor Tom Cruise reveló recientemente el título de 'Top Gun 2'. Quedando como 'Top Gun Maverick', es decir, haciendo alusión al nombre del personaje principal interpretado por el propio Cruise. Por ahora no está confirmado el nombre del director elegido para el proyecto, pero todo apunta a que será Joseph Kosinski, quien colaborara con el actor en 'Oblivion', el encargado de ocuparse de dicha labor en el filme. Ahora además también se sitúa su estreno en los cines de todo el mundo para el próximo 19 de julio del año 2019.



La actriz Kelly Mcgillis también estará en el reparto de la secuela. Recordemos que en el primer filme dio vida al "interés amoroso" del personaje de Cruise.



Tom Cruise es el principal impulsor del proyecto de 'Top Gun 2'. Continuando con una de sus sagas de mayor impacto en los años ochenta del siglo pasado. Ahora su rodaje se aplazaría hasta finales del próximo año. Con un estreno ya ubicado en el año 2019



Para el filme busca a uno de sus directores de confianza: Joseph Kosinski, con quien trabajó en la película 'Oblivion', encuadrado dentro del género de ciencia ficción estrenado en cines hace tres temporadas.



Tom Cruise ofreció recientemente algunos detalles del filme. Como por ejemplo el "no regreso" de Goose. En el citado encuentro con los medios apuntó: "Goose no estará de vuelta, lo siento". Queda por ver el momento en el que la producción de 'Top Gun 2' se ponga en marcha. Con Tom Cruise reavivando gran cantidad de sus personajes de mayor impacto durante las últimas décadas.