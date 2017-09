Leonardo DiCaprio podría ser el candidato principal para ser Joker en el cine

Desde que arrancara el proyecto de una película monográfica sobre Joker dentro del universo cinematográfico DC no han parado de llegar candidatos. Pero parece ser que el más solvente hasta ahora es Leonardo DiCaprio. Quien recogería el testigo de actores como Jack Nicholson, Heath Ledger o Jared Leto.

1 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

Joker es un personaje de alto impacto dentro del universo DC en particular y uno de los más llamativos dentro de las adaptaciones cinematográficas de DC. La última vez que le vimos en pantalla fue interpretado por el actor Jared Leto. Su actuación como el montaje final de la película 'Escuadrón Suicida' dejaron profundamente insatisfechos a unos y otros. Tanto es así que ya no se cuenta con Jared Leto para seguir al frente del personaje del príncipe del crimen. Aunque la película monográfica de Joker se plantea de manera paralela, y en un principio se hablaba de un filme con un Joker más joven, todo podría cambiar a última hora.



La película 'Joker' contaría con Todd Phillips como director. Responsable de títulos como 'Resacón en Las Vegas' o 'Ward Dogs', es un cineasta que encajaría mucho con el planteamiento del estudio de cara a su puesta de largo en cines. Martin Scorsese también está en la lista de nombres implicados en el proyecto. Leonardo DiCaprio sería un actor de empaque para el papel. Un personaje complejo, casi "maldito" en Hollywood si tenemos en cuenta la gran complejidad que supone para su desarrollo.



El universo DC está viviendo tiempos convulsos. Con la única alegría reciente recibida de la mano de Patty Jenkins y Gal Gadot, directora y protagonista del gran éxito de taquilla y crítica 'Wonder Woman'.