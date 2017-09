The Batman: Nuevamente llegan datos del final de Ben Affleck en el papel protagonista

Sigue el culebrón con la película 'The Batman'. Sobre todo con la posible salida de Ben Affleck del papel principal dentro de la saga monográfica en desarrollo con el cineasta Matt Reeves al frente de la dirección.

2 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

La película The Batman será dirigida por Matt Reeves... y no contará con Ben Affleck como protagonista. El titular vuelve a la carga gracias a THR. Según el citado medio, el estudio está desarrollando una película independiente de la saga principal basada en 'La Liga de la Justicia'. Situando a un Bruce Wayne más joven que el mostrado con Ben Affleck.



Por lo tanto estaríamos ante un nuevo salto temporal. El cual también podría engranar con el desarrollo de la película sobre 'Joker' (de la cual se cita además que Leonardo DiCaprio estaría como favorito para el papel del príncipe del crimen).



El argumento de 'La Liga de La Justicia' será sumamente esclarecedor de cara a conocer el futuro de Batman en la gran pantalla.



Recordemos que en un principio se situaba a Ben Affleck como director, guionista, productor y protagonista de 'The Batman'. Incluso se habló de pruebas de cámara con filmación de escenas con el actor Joe Manganiello en el papel de Deathstroke. Posteriormente se situó fuera de la dirección, para incluso rehacer completamente su guión.