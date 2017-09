IT Eso: El director confirma una secuela

La película 'IT' (Eso) se presenta como uno de los remakes más esperados del año. Ahora además el director confirma la puesta en marcha de la secuela. Situándose como un homenaje al autor.

3 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

La película de terror 'IT Eso' basada en el popular título de Stephen King, ahora se sitúa como el arranque de una saga en la que su segunda entrega continuará con buena parte del equipo técnico inicial.



Según el director se trata de un homenaje al clásico así como de cara a darle un nuevo aire a la producción.



Queda por ver el modo en el que el filme será recibido por los fans. Aunque las primeras impresiones están siendo verdaderamente buenas. Tal vez en esta ocasión la nueva adaptación de una obra de Stephen King cuente con una mayor aceptación de la taquilla y la crítica.



'IT Eso' está protagonizada por Bill Skarsgård (La serie Divergente: Leal, la serie de televisión Hemlock Grove) en el papel del villano principal de la historia, Pennywise.



Además, protagoniza la película un elenco plagado de jóvenes actores que incluye a Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (la serie de televisión Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardianes de la galaxia), Chosen Jacobs (próximamente Cops and Robbers), Jack Dylan Grazer (Cuentos de Halloween) y Nicholas Hamilton (Capitán fantástico). Su estreno en cines queda para el próximo mes de septiembre.