Wonder Woman 2: Gal Gadot adelanta la mejor película de cómic de la historia

El proyecto de 'Wonder Woman 2' es una de las superproducciones más ambiciosas dentro de las adaptaciones de cómic. Más aún tras el gran éxito de la primera cinta dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot.

4 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

Para la directora Patty Jenkins la primera película de 'Wonder Woman' significó construir al personaje que todos conocemos. También reconoce que será en la secuela cuando podamos disfrutar de todo su poder. "Lo más emocionante es que podremos ver a Wonder Woman en todo su esplendor, dentro de lo que todos conocemos gracias a la historias clásicas". Jenkins se mostró muy satisfecha del acuerdo manteniendo el tan ansiado control creativo. La nueva Wonder Woman del cine está encarnada por la actriz Gal Gadot. Dentro de un reparto en el que además encontramos a Chris Pine en el papel de Steve Trevor.



Precisamente Gal Gadot habló sobre la secuela. Situando su argumento como uno de los de mayor repercusión en el mundo del cine.



Gal Gadot también está dentro del metraje de 'La Liga de la Justicia'. Dirigida por Zack Snyder y con JOss Whedon al frente del puesto en su segundo tramo de la filmación.