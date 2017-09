Wonder Woman: Ya supera a Iron Man 3 en la taquilla de cine USA

Los datos de taquilla de la película 'Wonder Woman' son verdaderamente buenos. Ahora además, dentro del segmento de los Estados Unidos, deja atrás a uno de los buques insignia de Marvel, 'Iron Man 3'. Situándose ya entre las veinte películas más taquilleras de la historia en el país.

4 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

La cifra de taquilla de la película 'Wonder Woman' está, en los Estados Unidos, por encima de los 410 millones de dólares. Con lo que consigue rebasar a 'Iron Man 3', dirigida por Shane Black y protagonizada por Robert Downey Jr para Marvel.



Además 'Wonder Woman' se sitúa como la superproducción de mayores ingresos del nuevo universo cinematográfico DC como por ejemplo 'Batman Vs Superman' o 'El hombre de Acero'.



Aunque no se sitúa como la más taquillera de todas las adaptaciones de DC hasta la fecha, como es el caso de 'El Caballero Oscuro', de Christopher Nolan (segunda entrega de su exitosa trilogía), situada en el sexto puesto total en los Estados Unidos con nada más y nada menos que 534 millones de dólares de ingresos en el año 2008.



'La Liga de La Justicia' se sitúa como la siguiente gran apuesta de DC para el calendario de estrenos.



El estreno en cines de 'La Liga de la Justicia' está previsto para el próximo mes de noviembre. Tras un buen número de retrasos en el calendario así como con un cambio de director. Situando a Joss Whedon reemplazando a Zack Snyder.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.