Shazam: John Cena se sitúa como candidato para el papel

El proyecto de 'Shazam' sigue adelante tras el arranque de la preproducción. El luchador profesional y actor ocasional John Cena se sitúa como firme candidato para el papel.

5 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

Dwayne Johnson será el villano de la película 'Shazam' de DC. O al menos eso se presumía en un principio. Una cinta que por ahora está conformando sus líneas generales. Pero ahora además tenemos un nuevo actor (ocasional) que busca estar en la producción. Se trata del luchador profesional John Cena, toda una estrella de la lucha libre (espectáculo) en los Estados Unidos y a nivel internacional.



John Cena probó suerte en varias películas de acción verdaderamente clónicas entre cada una de ellas, además de con algunos cameos dentro del cine cómico. Pero ahora con 'Shazam' se estaría planteando el gran salto a una superproducción en toda regla.



No es la primera estrella de la lucha libre que busca su espacio en el mundo del cine. Como decimos Dwayne Johnson fue toda una estrella de dicho espectáculo.







Uno de los últimos nombres que sonó para sumarse al proyecto de 'Shazam' fue el del cineasta James Wan, que repetiría con Dwayne Johnson tras 'Fast and Furious 7'.Aunque por ahora James Wan reduce su presencia en las adaptaciones de cómic con la cinta 'Aquaman', protagonizada por Jason Momoa. Una cinta por la cual abandonó la dirección de 'Fast and Furious 8', nueva cinta con Vin Diesel al frente.



Dwayne Johnson llegó a 'Shazam' para dar vida a Black Adam, un villano con el que el actor está más que satisfecho de poder recrear. Ahora resta por conocer la identidad del elegido para el protagonista de la película, así como de la nueva saga.







El argumento de la película sobre Shazam seguiría las líneas generales del cómic, así que podría presentarse de la siguiente manera: Billy Batson quedó huérfano a una edad muy temprana, puesto que sus padres fueron asesinados. Entonces es adoptado por un hombre que más tarde lo abandonará, con lo que el adolescente Billy tendr que aprender a vivir en las calles de Fawcett City, más bien aprender a sobrevivir a toda costa, implicándose en pequeños negocios turbios de la delincuencia local, lo que le mete en problemas hasta un día en el que todo cambia para él.