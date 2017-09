La Liga de la Justicia: Joss Whedon cambió varias escenas de Wonder Woman

El nuevo proceso de rodaje de 'La Liga de la Justicia' contó con la reedición de varias escenas filmadas originalmente por Zack Snyder. Concretamente las relacionadas con el origen de Wonder Woman en su tierra natal.

6 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

El esperado argumento de la película 'La Liga de La Justicia' es uno de los más llamativos dentro de las adaptaciones de cómic. Ahora además se confirma que el nuevo proceso de rodaje tendrá varias escenas ubicadas en la tierra natal de Wonder Woman, uno de los personajes de mayor impacto dentro de la saga de grupo.



Joss Whedon se hizo cargo del proyecto dentro del giro de la saga de grupo. Ya hace semanas se situaba a Wonder Woman como un personaje de alto impacto después de la llegada de Whedon.



El estreno en cines de 'La Liga de la Justicia' está previsto para el próximo mes de noviembre. Tras un buen número de retrasos en el calendario así como con un cambio de director. Situando a Joss Whedon reemplazando a Zack Snyder.



Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.