Wonder Woman: Gal Gadot pudo ser la protagonista de Mad Max 4

La actriz Gal Gadot es la inconfundible Wonder Woman del cine después de su éxito en la cinta dirigida por Patty Jenkins. Además ofreció algunos detalles acerca de otro papel que pudo interpretar: Furiosa dentro de la aclamada producción 'Mad Max 4'. Un papel que a la postre fue para Charlize Theron.

7 de septiembre de 2017 - Fernando Álvarez

Gal Gadot es 'Wonder Woman' en el cine. Un papel que la situó como una de las más taquilleras del año y la gran triunfadora de la época estival.



Gal Gadot llegó a Hollywood gracias a la saga Fast and Furious. Después continuó buscando su espacio en la meca del cine, para lo que optó al papel de Furiosa dentro de la cinta 'Mad Max 4'. Sin embargo DC y Zack Snyder llegaron antes y le ofrecieron el puesto principal en la producción 'Wonder Woman', además de firmar un extenso contrato para el resto del universo cinematográfico DC.



La película de George Miller fue una de las mejor recibidas en la temporada pasada. Dejando además a Charlize Theron con uno de los mejores papeles de su carrera.



Gal Gadot llegará a los cines con la película 'La Liga de la Justicia', dirigida en primer término por Zack Snyder y después ya en manos de Joss Whedon.