Star Wars Episodio 9: Colin Trevorrow fue despedido por querer imponer su criterio ante LucasFilm

El cineasta Colin Trevorrow fue eliminado de la dirección de la película 'Star Wars Episodio 9'. En el momento de su salida se hablaba de un desacuerdo con el equipo de producción. Algo que a la postre no andaba muy desencaminado. Al parecer Trevorrow no resulta fácil de tratar y trata de imponer su criterio de manera contundente durante todo el proceso. Sin importarle lo que opinen desde LucasFilm: gran error, Kathleeen Kennedy le puso de patitas en la calle.

9 de septiembre de 2017 - Mark Silverman

El nombre de Kathleen Kennedy es conocido por los fans del universo Star Wars. Al frente de LucasFilm es la encargada de velar por la coherencia de todo el universo cinematográfico, más aún con la gran expansión promovida con Disney (propietaria de la compañía).



El director Colin Trevorrow fue contratado para dirigir Star Wars Episodio 9. Llegó con el marchamo de exitoso cineasta tras dirigir 'Jurassic World'. Aunque al parecer un único éxito no puede ser un punto de referencia para poner centenares de millones de dólares en sus manos. Más aún cuando al parecer se trata de una persona "de trato complicado", y que "siempre busca imponer su criterio sin escuchar absolutamente a nadie".



Kathleen Kennedy no dudó en "cortarle la cabeza" y sacarle de la dirección de 'Star Wars Episodio 9'. Algo que ya hizo semanas antes con los directores de 'Star Wars Han Solo', Phil Lord y Cris Miller (reemplazándoles por Ron Howard).



Según fuentes del estudio: "Son directores que han tenido un éxito y han hecho mucho dinero muy rápidamente. Pero cuando llegan a una película de Star Wars tienen que saber algo muy importante: no se pueden enfrentar a Kathleen Kennedy".



La película 'Star Wars Episodio 9' se estrenará el 24 de mayo de 2019. Y al igual de lo sucedido con 'Star Wars Han Solo', su dirección cambiará de manera súbita para adecuar su argumento a los gustos del estudio.